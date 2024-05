CoinPayments est le premier et leader mondial en matière de processeur de paiement crypté. Avec plus d'un million d'utilisateurs et plus de 120 000 commerçants enregistrés dans plus de 190 pays, CoinPayments est devenu l'un des systèmes de paiement multi-crypto les plus utilisés disponibles en ligne. Depuis 2013, nous avons développé une passerelle de paiement cryptée complète qui permet aux commerçants d'accepter plus de 100 crypto-monnaies et de détenir plus de 2 000 altcoins, le tout sur une seule plateforme. CoinPayments est bien plus qu’un processeur de paiement Bitcoin. Il s’agit d’une passerelle de paiement crypto complète avec des solutions innovantes telles que : * Interface de point de vente * Générateur de factures cryptographiques * Portefeuilles multi-signatures * Coffres de stockage à long terme * Prise en charge des appareils mobiles et de bureau * Frais de transaction les plus bas du secteur (0,5 %) Parmi les fonctionnalités disponibles dans CoinPayments, il existe également un outil de conversion qui permet de convertir des crypto-monnaies rapidement et efficacement.

Site Web : coinpayments.net

