China Minsheng Bank est une banque commerciale nationale dont le siège est à Pékin. Elle propose une large gamme de services financiers aux clients particuliers, aux petites et micro-entreprises, aux entreprises et aux clients industriels, couvrant divers domaines tels que les cartes bancaires, la gestion financière, les prêts, le financement transfrontalier et la finance en ligne. Minsheng Bank a publié son rapport annuel et son rapport spécial ESG (environnemental, social et gouvernance) en 2023, montrant les conditions de fonctionnement de la banque et l'accomplissement de ses responsabilités sociales. Récemment, la China Minsheng Bank a reçu de nombreux honneurs et reconnaissances, notamment l'autorisation de créer une succursale à Londres et l'obtention de résultats exceptionnels dans l'évaluation des performances de l'assistance désignée des unités centrales. La Minsheng Bank exerce activement des activités de finance verte et de financement technologique, telles que la création d'un « bâtiment de finance verte » et le lancement de prêts de réduction des émissions de carbone, ce qui reflète la responsabilité environnementale et sociale de la banque. Minsheng Bank fournit à ses clients des services multicanaux, notamment les services bancaires mobiles, les services bancaires WeChat, les services bancaires par téléphone, etc., afin de fournir aux clients des services financiers pratiques.

Site Web : cmbc.com.cn

