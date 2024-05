Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

CloudLinux propose un système d'exploitation spécialisé conçu pour améliorer la sécurité, la stabilité et les performances des environnements d'hébergement Web basés sur Linux. Il comprend des produits tels que CloudLinux OS Shared, qui isole chaque locataire sur un serveur partagé pour améliorer la sécurité et l'allocation des ressources, et CloudLinux OS Solo, conçu pour les comptes mono-utilisateur. CloudLinux fournit également des outils d'optimisation automatisée de WordPress et de prise en charge du cycle de vie étendu pour CentOS.

Site Web : cloudlinux.com

