Cloozo est une plate-forme qui permet aux utilisateurs de créer et de personnaliser facilement leurs propres chatbots basés sur ChatGPT pour leurs sites Web. Certaines fonctionnalités clés de Cloozo incluent : * Chatbots intelligents : les utilisateurs peuvent créer des chatbots capables de naviguer sur Internet ou d'utiliser des ensembles de données personnalisés pour converser avec les visiteurs du site Web. * Propulsé par votre base de connaissances : les chatbots peuvent être formés à l'aide d'informations provenant du propre site Web de l'utilisateur ou d'un ensemble de documents, leur permettant de parler la langue de l'entreprise. * Au-delà de la personnalisation : Cloozo propose une gamme diversifiée d'options visuelles pour rendre chaque chatbot visuellement distinct et aligné sur son identité spécifique. * Conçu pour les agences : Cloozo est conçu pour les petites et moyennes entreprises ainsi que pour les agences qui souhaitent offrir des services de chatbot à leurs clients. * Clés OpenAI individuelles : chaque chatbot peut avoir ses propres clés OpenAI et Pinecone, permettant une vitesse, des performances et une sécurité optimales. * Opportunités de monétisation : Cloozo permet aux agences de générer des profits plus élevés en vendant des chatbots personnalisés à leurs clients.

Site Web : cloozo.com

