Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Plateforme basée sur le cloud qui aide les entreprises à gérer des projets, des équipes et des tâches. Prend en charge la gestion de projet en offrant aux membres de l'équipe un moyen plus rapide d'accomplir leurs tâches dans un environnement sans encombrement. Fiable et sécurisé, Claritask aide les chefs d'équipe à organiser des projets et à déléguer des tâches via une interface utilisateur qui prend moins de temps à apprendre par les membres de l'équipe, quel que soit leur ensemble de compétences. La solution présente une robustesse et une cohérence qui font de Claritask une solution destinée aux entreprises qui souhaitent sérieusement prendre en charge la responsabilisation de leurs équipes.

Site Web : claritask.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Claritask. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.