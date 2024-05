Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Pour les professionnels du secteur de la construction, Clarc intègre tous vos besoins en matière de flux de travail dans un seul outil, apportant ainsi de la simplicité à votre journée de travail. En combinant vos besoins en matière de gestion de projet, de collaboration, de feuilles de temps, de signature électronique, de portail client et de facturation dans un seul outil, Clarc peut vous faire gagner du temps et libérer votre espace libre. Les architectes, les ingénieurs, les géomètres et les planificateurs ont tous des flux de travail complexes et hautement collaboratifs qui peuvent les distraire du travail qui compte vraiment. Clarc aide les professionnels à éliminer les distractions, leur donnant ce que nous aimons appeler la clarté nécessaire pour créer.

