Planification d'événements, simplifiée. Avec Circa, vous pouvez simplifier le processus de planification d'événements dans votre entreprise et générer un succès mesurable. Circa est la plateforme de marketing événementiel conçue pour les équipes de génération de demande et de marketing sur le terrain. Nous aidons les équipes commerciales et marketing à travailler sur des événements, partout et dans tous les sens où leurs clients se rassemblent.

Site Web : simplecirca.com

