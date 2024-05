Chatgen.ai

Chatgen est une plateforme de chat hybride avec des robots personnalisés. Avec Chatgen, vous pouvez automatiquement convertir les visiteurs anonymes du site en prospects éligibles et également réserver davantage de rencontres 24h/24 et 7j/7. ChatGen a construit un moteur basé sur l'apprentissage automatique (ML) qui permet aux entreprises d'avoir des chatbots capables de converser avec les utilisateurs. Ces chatbots aident les entreprises à travers les fonctions : Marketing : des chatbots de base, des pages de destination conversationnelles pour générer des prospects et des publicités conversationnelles pour optimiser le CTR, jusqu'aux robots intégrés qui optimisent Click to Action, Chatgen est principalement utilisé pour maximiser votre capture de prospects non seulement sur le site Web, mais également aux endroits où vous vous trouvez. les visiteurs visitent votre marque Support : des chatbots qui utilisent l'IA pour créer des réponses automatisées aux requêtes courantes des clients, libérant ainsi le personnel d'assistance pour qu'il puisse faire face à des défis de support client plus urgents #customersupportautomation Découverte de produits : des chatbots qui facilitent la découverte de produits pour les acheteurs en ligne, augmentant ainsi les ventes. et fidéliser les entreprises de commerce électronique.

