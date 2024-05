Chatbit est un outil qui vous permet de créer votre propre assistant chatbot IA, formé sur vos propres données, sans aucun codage requis. Principales caractéristiques: * Personnalisation des données : vous pouvez ajouter jusqu'à 11 millions de caractères de données personnalisées (fichiers, texte, questions-réponses) pour entraîner le chatbot. * Personnalisation de l'apparence : vous pouvez personnaliser les couleurs, la position, le logo et le nom du chatbot. * Personnalisation de la personnalité : vous pouvez définir la personnalité et le style du chatbot pour équilibrer créativité et précision. * Collecte de leads : le chatbot peut générer des leads à partir des conversations des visiteurs et vous les transmettre. Autres détails: * Chatbit propose une version gratuite pour commencer. * Il prend en charge plusieurs langues, bien que les langues spécifiques ne soient pas répertoriées. * Les utilisateurs peuvent affiner les réponses du chatbot en fonction de leurs besoins. * Le processus de création d'un chatbot, d'ajout de sources de données et de son intégration sur le site Web peut être effectué en moins de 5 minutes. * Chatbit peut être contacté par e-mail à [email protected] pour toute question. En résumé, Chatbit fournit une plate-forme conviviale et sans code pour créer des chatbots IA personnalisés formés sur vos propres données et intégrés directement sur votre site Web pour stimuler l'engagement, répondre aux questions et capturer des prospects.