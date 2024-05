Connectez-vous instantanément avec vos visiteurs en direct et offrez la meilleure expérience de vente et d’assistance. Charla Live Chat vous fournit tout ce dont vous avez besoin pour créer le meilleur parcours client. ✔️ Engagez vos visiteurs avec le chat en direct et les conversations proactives ✔️ Gérez vos demandes d'assistance avec le service d'assistance et les tickets ✔️ Offrez à vos clients une base de connaissances ✔️ Collectez et analysez les commentaires des clients ✔️ Surveillez vos performances avec le tableau de bord et les informations sur les visiteurs ✔️ Restez connecté avec les applications mobiles iOS et Android ✔️ Intégrez facilement WordPress, Shopify et Magento

Site Web : getcharla.com

