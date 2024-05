Infrastructure GPU sans serveur pour l'IA. Exécutez des modèles de machine learning dans le cloud de manière évolutive et performante. Ne payez que ce que vous utilisez. Cerebrium est une plate-forme permettant de déployer des modèles d'apprentissage automatique sur des GPU sans serveur avec des temps de démarrage à froid inférieurs à 5 secondes. Les clients réalisent généralement 40 % d'économies de coûts par rapport à l'utilisation de fournisseurs de cloud traditionnels et peuvent faire évoluer leurs modèles jusqu'à plus de 10 000 requêtes par minute avec une surcharge d'ingénierie minimale. Écrivez simplement votre code en Python et Cerebrium s'occupe de toute l'infrastructure et de la mise à l'échelle. Cerebrium est utilisé par des entreprises et des ingénieurs de Twilio, Rudderstack, Matterport et bien d'autres.

Site Web : cerebrium.ai

