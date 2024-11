Alternatives - Castlight

Nova Benefits

novabenefits.com

Nova Benefits est une plateforme de bien-être des employés centrée sur l'assurance maladie en entreprise. Fondée par Saransh Garg (PDG) et Yash Gupta (CTO), Nova Benefits a pour mission de créer des lieux de travail plus heureux et plus sains pour tous en rendant l'assurance maladie personnalisée et...