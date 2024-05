Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

CareRev est une plateforme technologique permettant aux professionnels de la santé de prendre le contrôle de leur carrière. CareRev offre une ligne directe entre les établissements de santé et les talents cliniques locaux, éliminant les intermédiaires et permettant aux professionnels de travailler où et quand ils le souhaitent. Ensemble, nous construisons la main-d’œuvre locale, résiliente et flexible du secteur de la santé de demain. Pour plus d’informations, visitez carerev.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

Site Web : carerev.com

