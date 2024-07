Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Car Body Design est une publication indépendante lancée en 2004. Aujourd'hui, Car Body Design est un site Web leader dans les domaines du design automobile et industriel. CBD propose une sélection d'actualités quotidiennes du monde de l'automobile et du design, publie des projets originaux créés par des designers émergents, des liens vers des publications techniques sur la conception et l'ingénierie automobiles, des liens vers des tutoriels de conception.

Site Web : carbodydesign.com

