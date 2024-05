Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Bytebot simplifie et rationalise les tâches Web en traduisant les invites en langage naturel en automatisation du navigateur, y compris les clics, le remplissage de formulaires et l'extraction de données. La plateforme et le SDK permettent aux utilisateurs de développer des scripts d'automatisation Web robustes et dynamiques qui s'adaptent aux environnements Web changeants. Facile à utiliser et facile à intégrer, Bytebot aide les utilisateurs à améliorer l'efficacité de leur flux de travail et à stimuler la croissance, le tout sans complexité.

Site Web : bytebot.ai

