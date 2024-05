BusinessMan ERP

Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

BusinessMan - Business Manager Enterprise est un système de gestion d'entreprise (BMS) complet Il englobe toutes les fonctions de gestion d'entreprise que vous êtes en droit de trouver, ainsi que de nombreuses fonctionnalités supplémentaires non incluses dans de nombreux autres types de logiciels de gestion d'entreprise. BME s'appuie sur la solution client-serveur primée BusinessMan Enterprise, qui a été développée sur une période de plus de 25 ans et qui utilise aujourd'hui les dernières technologies Web afin de vous offrir les performances, la flexibilité et la richesse des fonctionnalités dont vous avez besoin. besoin, tout en fournissant un accès depuis toutes les plates-formes prenant en charge un navigateur Web moderne.

Site Web : businessmanerp.com

