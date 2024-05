Bushel Farm (anciennement FarmLogs) offre aux agriculteurs une vue à la fois globale et globale des performances opérationnelles et financières de leur ferme. Contrairement aux multiples feuilles de calcul ou aux cahiers en désordre, Bushel Farm organise et centralise un ensemble de registres agricoles : cartes de terrain, précipitations et images satellite, notes de dépistage, équipements, activités et intrants, ventes et inventaires de céréales, accords fonciers, bons de travail, etc. L'automatisation puissante de l'outil transforme les dossiers agricoles en informations précieuses que les agriculteurs peuvent utiliser pour planifier et prendre des décisions par eux-mêmes ou les partager avec leurs acheteurs de céréales, agronomes, banquiers, assureurs et autres partenaires agricoles de confiance. Les informations comprennent : le coût de production ; position commerciale; rentabilité des ventes de céréales ; et les profits et les pertes au niveau de l'exploitation agricole, de la culture et du champ. Les intégrations avec John Deere® Operations Center et Climate FieldView® réduisent le fardeau de la saisie manuelle pour les agriculteurs, permettant des importations transparentes des activités sur le terrain et des données d'entrée. Les agriculteurs ont également la possibilité de partager des fichiers de formes de limites de champ et des enregistrements d'activités sur le terrain de Bushel Farm, électroniquement plutôt que manuellement, pour les programmes de durabilité. Les contrôles d'autorisation des données de Bushel sont intégrés à la plate-forme pour garantir la confidentialité et le partage des données uniquement lorsqu'ils sont correctement autorisés par les utilisateurs de Bushel Farm.

