Votre guide complet des cultures spéciales. Bountiful fournit des analyses transparentes et basées sur des données aux agriculteurs et aux professionnels de l'industrie alimentaire et agricole. Nos outils simplifient l'agriculture, du rendement au marché, année après année. Avec Bountiful, vous disposez de l’outil le plus fiable, le plus efficace et le plus transparent pour une agriculture plus intelligente. Bountiful est votre guide complet sur l'agriculture et les marchés des cultures spécialisées.

Site Web : bountiful.ag

