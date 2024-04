BotSpace est une plateforme B2B en phase de démarrage et à croissance rapide permettant aux entreprises d'automatiser le support client et l'engagement sur Whatsapp. Grâce à notre logiciel d'engagement client de pointe construit sur l'API Business de WhatsApp, les entreprises peuvent désormais avoir des conversations personnalisées, être facilement accessibles et interagir avec leurs clients en temps réel - à grande échelle ! Ceci est rendu possible grâce à la plate-forme facile à utiliser de BotSpace qui peut être créée et exécutée en un rien de temps. En conséquence, les petites et moyennes entreprises ont rapidement adopté la plateforme, et des milliers de clients dans 13 pays utilisent désormais BotSpace à peine un an après son lancement.

Site Web : bot.space

