Bmatched est un SaaS d'intelligence de marché basé sur l'IA. Nous fournissons des informations détaillées sur le marché, en particulier dans les secteurs de la bijouterie et de la mode. Notre plateforme exploite des modèles d'intelligence artificielle pour offrir des informations sur le marché en temps réel, permettant aux marques de prendre des décisions stratégiques basées sur les données. Bmatched aide les détaillants à définir leurs stratégies de prix, d'assortiment et de promotion en comprenant le positionnement sur le marché et en identifiant de nouvelles opportunités et tendances.

Site Web : bmatched.ai

