Blits Estates utilise la technologie blockchain pour révolutionner le secteur immobilier. Nous faisons cela en permettant aux gens d'investir dans l'immobilier via une organisation autonome décentralisée (DAO). Cela signifie que les investisseurs peuvent détenir des actions d’une propriété et avoir leur mot à dire sur la manière dont elle est gérée. Blits Estates estime que ce modèle est plus transparent et démocratique que l'investissement immobilier traditionnel. Voici quelques-uns des avantages d’investir dans Blits Estates : * Vous pouvez investir dans l'immobilier depuis n'importe où dans le monde. * Vous pouvez investir avec aussi peu que 100 $. * Vous pouvez gagner un revenu passif grâce à votre investissement. * Vous avez votre mot à dire sur la gestion des propriétés dans lesquelles vous investissez. La mission de Blits Estates est de rendre l'investissement immobilier plus accessible et transparent pour tous. Blits Estates estime que la technologie blockchain a le potentiel de démocratiser le secteur immobilier et de le rendre plus efficace. L'équipe de Blits Estates est un groupe de professionnels expérimentés des secteurs de l'immobilier, de la finance et de la technologie. Ils sont passionnés par l’utilisation de la technologie blockchain pour avoir un impact positif sur le monde.

Site Web : blitsestates.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Blits Estates. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.