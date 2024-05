Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Le marketing est difficile. Blaze facilite les choses. Blaze utilise l'IA et l'automatisation pour analyser des millions de signaux en ligne afin d'aider les entreprises modernes à cibler les bons clients potentiels dès qu'ils manifestent leur intérêt. Blaze est une plateforme d'engagement client qui utilise l'automatisation basée sur l'IA pour aider les entreprises et les agences à développer, engager et fidéliser efficacement les utilisateurs Web3.

