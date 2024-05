Bizee est une société nationale de services de dépôt de documents strictement spécialisée dans la création d'entités commerciales. Fondée en 2004 et basée à Houston, au Texas, Bizee a contribué à la création de plus d'un million de sociétés et de SARL. En plus des services de constitution de société, nous sommes également un fournisseur national de services d'agent enregistré. Nous sommes spécialisés dans la création des types d’entités suivants : * Société C * Société à responsabilité limitée (SARL) * S corporation * Société à but non lucratif Si vous ne comprenez pas l’une de ces choses, ne vous inquiétez pas, nous avons ce qu’il vous faut : tout ce que vous devez savoir se trouve sur notre site Web.

Site Web : bizee.com

