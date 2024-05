Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Bitpapa est une bourse P2P, proposant principalement des offres d'échange de crypto-monnaie dans les pays de la CEI : Russie, Ukraine, Biélorussie et Kazakhstan. L'un des principaux avantages du service Bitpapa est la possibilité d'acheter du XMR sur un échange P2P, car la plupart des plateformes P2P ne répertorient pas cette crypto-monnaie anonyme. Il présente une interface simple et minimaliste et comprend un système de révision qui permet aux utilisateurs de choisir uniquement des contreparties dignes de confiance. La particularité de Bitpapa est la présence d'un bot Telegram, qui offre une gamme complète de fonctions de base. La plateforme facture des frais élevés aux annonceurs, qui se reflètent dans les taux de change. Il est donc moins avantageux pour les preneurs d'effectuer des transactions, mais ils bénéficient d'un service de haute qualité.

Site Web : bitpapa.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Bitpapa. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.