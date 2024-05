Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

BirdDog Software est la principale suite logicielle intégrée basée sur le Web, comprenant des logiciels de traitement des commandes, de CRM et de commerce électronique. BirdDog Enterprise est également le meilleur logiciel d'entreprise Software-as-a-Service (SaaS) du secteur qui prend en charge l'ensemble de votre entreprise dans une solution logicielle de gestion d'entreprise unique, intégrée et puissante. Ce qui rend BirdDog Enterprise unique, c'est qu'il est construit sur une plate-forme unique, de sorte que les ventes, l'assistance, l'expédition et la facturation utilisent toutes les mêmes informations à chaque interaction. Enterprise vous offre des informations décisionnelles vitales en temps réel afin que vous puissiez prendre de meilleures décisions plus rapidement.

Site Web : birddogsw.com

