La plus grande plateforme technologique d’Inde pour la gestion des cols bleus. Betterplace répond de manière unique aux exigences des entreprises et de la main-d'œuvre dans un écosystème fragmenté et mal desservi. Il permet aux employeurs de gérer l'ensemble du cycle de vie de leur main-d'œuvre en leur fournissant des services tels que l'embauche, l'évaluation des demandeurs d'emploi, l'intégration numérique, le KYC, la formation, la gestion des présences, la paie, la conformité, etc., tout en aidant les cols bleus à obtenir formés et perfectionnés, avec accès aux services financiers et de santé.

Site Web : betterplace.co.in

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à BetterPlace. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.