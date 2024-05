- BaseLinker est un logiciel de gestion multicanal qui rationalise les ventes sur toutes les plateformes telles qu'Amazon, eBay, Etsy, Reverb et Mirakl, avec plus de 1 000 autres intégrations. - Grâce à notre module d'automatisation avancé, les équipes peuvent traiter les commandes jusqu'à 10 fois plus rapidement, minimisant les erreurs grâce à notre assistant d'emballage unique et à nos fonctionnalités d'action automatique, qui gèrent des tâches telles que la création d'expéditions, les e-mails des clients, la génération de factures et l'impression d'étiquettes. - Avec plus de 23 000 utilisateurs actifs en Europe, aux États-Unis et au Brésil, nous fournissons une assistance experte aux vendeurs visant une expansion internationale.

Site Web : baselinker.com

