Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Nous enseignons la conception UX/UI et aidons ensuite les gens à obtenir d'excellents emplois. Avocademy est née d’un besoin de designers plus diversifiés. Les programmes de conception actuels sont coûteux et inaccessibles. Nous permettons à chacun de percer dans le domaine et de changer de carrière. Nos étudiants sont à 75 % de femmes, 65 % BIPOC et 33 % LGBTQ+.

Site Web : avocademy.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Avocademy. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.