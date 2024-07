autoRetouch est une plate-forme basée sur l'IA pour l'édition groupée d'images de produits en ligne. Il permet aux utilisateurs d'appliquer rapidement et avec précision une gamme de fonctions d'édition aux images, notamment la suppression de l'arrière-plan, le mannequin fantôme, la personnalisation de l'arrière-plan et la retouche de la peau. La suite d'outils basés sur l'IA d'autoRetouch permet aux utilisateurs de créer instantanément de belles images, sans aucune compétence en matière d'édition d'images requise. La plateforme propose également une gamme de modèles de spécifications de marché, permettant aux utilisateurs d'ajuster toutes les images en quelques secondes. autoRetouch est conçu pour économiser du temps et de l'argent tout en augmentant les achats en ligne et en augmentant la visibilité de la marque. Son logiciel de création d'effets de mannequin fantôme et d'articulation du cou entièrement automatisé permet aux utilisateurs de donner vie à des produits de mode et d'aider les clients à voir à quel point ils sont beaux. La plateforme est disponible sur ordinateur et son prix commence à seulement 0,25 € par image, avec un temps de traitement moyen de 5 secondes.

Site Web : autoretouch.com

