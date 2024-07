Attestiv est un outil de détection de contenu d'IA et d'investigation des médias numériques visant à protéger les actifs numériques et à découvrir des médias faux ou manipulés, tels que des photos, des vidéos et des documents. L'outil utilise une technologie d'IA brevetée pour authentifier les médias téléchargés, garantissant ainsi la sécurité des informations partagées. En temps réel via les appareils mobiles, les API ou le portail web Attestiv, les photos, vidéos et documents sont relevés et validés sans altération. La fonctionnalité principale d'Attestiv réside dans sa capacité à protéger les entreprises et les organisations contre les dommages potentiels dus à une mauvaise utilisation de médias numériques modifiés ou fabriqués. La plateforme est conçue pour répondre aux exigences de divers secteurs, notamment l'assurance, les services financiers, l'information et les médias, entre autres. Attestiv a trouvé son application dans les devis, les réclamations, les renouvellements, les inspections de biens personnels et commerciaux, ainsi que dans la prévention de la fraude et des pertes résultant de la manipulation des médias. De plus, la plateforme renforce l'intégrité du contenu d'actualité et médiatique grâce à l'authentification et à la traçabilité. En outre, sa technologie valide les données critiques pour des secteurs tels que l'IoT, l'immobilier, le transport maritime, l'automobile et la construction. Essentiellement, Attestiv est une solution basée sur l'IA qui s'engage à promouvoir la véracité numérique, minimisant ainsi les risques et protégeant la réputation des utilisateurs et des organisations.

Site Web : attestiv.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Attestiv. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.