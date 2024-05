Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Rencontrez Atlas. Technologie de restaurant délicieuse et facile. Le moyen le plus simple de démarrer, gérer et développer n'importe quel restaurant en ligne et hors ligne. Atlas aide les restaurants à alimenter leurs vitrines en ligne, leurs points de vente, leur logistique tierce, à se synchroniser avec les plateformes alimentaires, à se connecter à d'autres outils, à tirer parti de l'IA et bien plus encore.

Site Web : atlas.kitchen

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Atlas. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.