Atisfyre est une plateforme d'influence complète alimentée par l'IA qui permet à des millions d'influenceurs de se connecter avec des marques mondiales pour des collaborations puissantes. Et mieux encore : Atisfyre est entièrement GRATUIT pour les influenceurs. Atisfyre est né de notre passion de révolutionner et d'avoir un impact positif sur l'industrie du marketing d'influence. Nous avons constaté à quel point il était difficile pour les influenceurs de toutes tailles de trouver les bonnes marques avec lesquelles travailler, et savions que nous pouvions développer une plateforme qui pourrait leur donner les outils nécessaires pour éviter l'intermédiaire et devenir leurs propres managers.

Site Web : atisfyre.com

