Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Automatisez les données des employés de partout et n'importe où. Aragorn permet à vos équipes People Ops et IT de rationaliser l'intégration des données des employés depuis n'importe quel point source vers n'importe quel fournisseur ou système d'application, que ce soit via API, EDI, Webhook ou flux de fichiers.

Site Web : aragorn.ai

