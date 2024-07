AnyClip est une plateforme vidéo automatisée qui utilise l'intelligence artificielle (IA) pour transformer les vidéos traditionnelles en contenu dynamique et intelligent. Leurs outils basés sur l'IA visent à améliorer les vidéos en les rendant consultables, mesurables, personnalisées, commercialisées et interactives. La plateforme propose deux produits principaux : Genius+ et GeniusWork. Genius+ est conçu pour les communications destinées aux clients et sert de plateforme de gestion vidéo. Il convertit les vidéos en contenu intelligent qui peut être entièrement activé, permettant des fonctionnalités telles que la possibilité de recherche et la personnalisation. GeniusWork, quant à lui, est une plate-forme de communication interne basée sur l'IA qui facilite le partage des connaissances et la collaboration au sein des organisations. AnyClip fournit également des modèles d'amélioration des données et d'apprentissage automatique basés sur l'IA, qui peuvent être intégrés aux flux de travail existants. Ces modèles améliorent les vidéos traditionnelles en les enrichissant de données et en activant des fonctionnalités vidéo intelligentes. En tirant parti de l'IA, AnyClip permet aux entreprises de débloquer les données inhérentes à leurs vidéos et d'exploiter les avantages généralement associés au contenu textuel, tels que la transparence, l'interactivité et collaboration.Dans l'ensemble, la plate-forme et les outils d'AnyClip aident les entreprises à rendre leurs vidéos plus intelligentes, interactives et percutantes, en leur fournissant des solutions vidéo avancées pour diverses applications et secteurs.

Site Web : anyclip.com

