American Military News est l’un des médias d’information militaires et étrangers les plus lus au monde. Notre mission est de rendre compte des questions liées à l'armée américaine, aux affaires étrangères mondiales, à l'actualité et aux sujets culturels. Nos reportages sont simples et précis, et notre croyance en l’intégrité journalistique signifie que les lecteurs obtiendront les faits sans interprétation. Nous croyons en l'intégrité de l'industrie de l'information et pensons que les lecteurs devraient simplement « recevoir les nouvelles », au fur et à mesure que les faits se présentent.

Site Web : americanmilitarynews.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à American Military News. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.