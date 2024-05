L'American Chemical Society est une organisation indépendante agréée par le Congrès qui représente les professionnels à tous les niveaux et dans tous les domaines des sciences chimiques. Avec plus de 150 000 membres, l’ACS est la plus grande société scientifique au monde et l’une des principales sources d’informations scientifiques faisant autorité au monde. Organisation à but non lucratif, ACS est à l'avant-garde de l'évolution du secteur de la chimie et constitue le premier foyer professionnel pour les chimistes, les ingénieurs chimistes et les professions connexes dans le monde entier. ACS est dynamique et visionnaire, engagé à « améliorer la vie de tous grâce au pouvoir transformateur de la chimie ». Cette vision ─ développée et adoptée par le conseil d'administration de l'ACS après une large consultation des membres ─ complète pleinement la déclaration de mission de l'ACS, qui est de « faire progresser l'entreprise chimique au sens large et ses praticiens pour le bénéfice de la Terre et de tous ses habitants ». Ensemble, ces deux déclarations représentent notre raison d’être ultime et fournissent un cadre stratégique pour nos efforts. L'ACS publie de nombreuses revues et bases de données scientifiques, organise d'importantes conférences de recherche et propose des programmes éducatifs, de politique scientifique et de carrière en chimie. Nous accordons également plus de 22 millions de dollars chaque année en subventions pour la recherche dans le domaine pétrolier et dans des domaines connexes. Nous jouons également un rôle de leader dans l'éducation et la communication auprès des décideurs politiques et du grand public sur l'importance de la chimie dans nos vies.

