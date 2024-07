Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Amazing.photos est un générateur de photos de profil IA qui permet aux utilisateurs de créer facilement plus de 100 superbes photos d'eux-mêmes avec seulement 20 photos téléchargées. La qualité des photos est de classe mondiale avec une résolution Full HD de 2048x2048. La technologie d’IA utilisée s’appelle Stable Diffusion, qui est une forme d’ajustement précis du modèle pour reconnaître une personne particulière. Les utilisateurs sont propriétaires des photos qu'ils génèrent et peuvent en faire ce qu'ils veulent, notamment les télécharger, les partager, les supprimer, les vendre ou se faire tatouer. Les photos sont stockées en toute sécurité sur des serveurs à Francfort, en Allemagne et Amazing.photos prend la confidentialité au sérieux et ne vend jamais les données des utilisateurs. Le paiement est géré via Stripe, un leader du secteur, et les détails du paiement ne sont jamais vus ou stockés par Amazing.photos.

Site Web : amazing.photos

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Amazing.photos. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.