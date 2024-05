Alloy.ai est une tour de contrôle de la demande et des stocks spécialement conçue pour aider les marques de biens de consommation à vendre plus de produits, à gagner du temps et à résoudre les défis complexes de la chaîne d'approvisionnement. Alloy.ai est construit sur une plate-forme de données alimentée par plus de 850 connecteurs prédéfinis qui intègrent les données quotidiennes de point de vente et d'inventaire au niveau des magasins SKU avec les données de la chaîne d'approvisionnement, offrant ainsi aux marques une visibilité complète et instantanée sur la demande et les stocks sur l'ensemble de leur réseau. Notre plateforme cloud est une plateforme centrale permettant de détecter les problèmes et les opportunités, de réagir immédiatement et de prédire quels problèmes de vente et de chaîne d'approvisionnement pourraient se transformer en problèmes majeurs. Alloy.ai bénéficie de la confiance d'entreprises allant du Fortune 500 aux natifs du numérique, notamment Ferrero, Bic, Valvoline, Bosch et Melissa & Doug. Les clients obtiennent régulièrement une réduction de plus de 35 % des ruptures de stock, un impact de plus de 5 % sur leurs résultats financiers et des millions de dollars de commandes supplémentaires auprès de leurs partenaires de vente au détail.

Site Web : alloy.ai

