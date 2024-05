Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Transformer la téléradiologie pour un monde connecté. Découvrez des flux de travail de radiologie fluides avec la plateforme intuitive et rentable d'AlemHealth. Stockez, partagez, visualisez et rapportez efficacement les études d’imagerie médicale, tout en améliorant l’accessibilité aux patients et aux établissements de santé du monde entier.

Site Web : alemhealth.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à AlemHealth. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.