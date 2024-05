Alternatives - Alarm.com

Rhombus

rhombus.com

Créez des espaces plus intelligents et plus sûrs sur une plateforme cloud unifiée La sécurité physique modernisée. Gérez vos bâtiments à tout moment et en tout lieu avec une solution tout-en-un qui rassemble les caméras intelligentes, le contrôle d'accès, les capteurs, les intégrations et les alarm...