AiSensy is a Whatsapp Chatbot, CRM & Marketing Platform. You can Boost your Sales & Automate your Support, Send Broadcast messages to thousands of users and manage Whatsapp Contacts on AiSensy. * Choose from Pre-made NLP Chatbot Templates(Connect Google Dialogflow to Whatsapp) * Get a Verified Presence on Whatsapp (Green Tick) * Boost Sales & Automate Support

Site Web : m.aisensy.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à AiSensy. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.