Ajustement et évaluation du LLM sans code. Airtrain AI est une plateforme de calcul sans code pour les grands modèles linguistiques. Les modèles d'IA propriétaires tels que GPT-4 sont très puissants mais également très coûteux, lents, peu fiables et non sécurisés. Alors que les entreprises cherchent à transformer leurs prototypes d’IA en produits de production, elles sont confrontées à des factures d’IA élevées, à des API lentes et à des taux d’échec élevés. D’un autre côté, il a été prouvé que les modèles de langage plus petits étaient capables de fonctionner conjointement avec les plus grands, avec des ensembles de données affinés de haute qualité. Airtrain AI permet aux praticiens de l'IA d'explorer des alternatives aux modèles propriétaires, de créer des ensembles de données de formation, d'évaluer, d'affiner et de proposer une large sélection de LLM open source.

Site Web : airtrain.ai

