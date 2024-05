AIhelp est une société mondiale de plateforme de support client dont le siège est à Hong Kong. Fondée en 2014, l'entreprise compte aujourd'hui plus de 80 employés et sert 12 000 clients dans 32 pays et territoires. Il est conçu pour les entreprises soucieuses de la relation et de la satisfaction de leurs clients afin de les rendre plus solides, plus personnelles et plus productives. Notre objectif est d'inciter les entreprises à fournir un excellent support, puis un service mature et un engagement proactif en leur fournissant tous les outils et infrastructures technologiques conçus pour être faciles à utiliser dans plus de 20 langues. AIhelp est une plate-forme de support client IA à des fins de messagerie et d'opérations pour mobile et Web, y compris de nombreuses fonctions de support client telles que la messagerie intégrée à l'application, le chatbot IA, le formulaire de vérification automatique, les notifications push, les alertes, Spotlight, l'application. indexation et plus encore. Il vous permet de fournir une assistance personnalisée à l'aide de l'apprentissage automatique pour de puissantes analyses basées sur le cloud afin d'améliorer les classements et la fidélisation et de résoudre instantanément les problèmes des clients. Il est très efficace pour donner un sens aux quantités massives de données qui permettent aux clients de rester heureux et satisfaits.

Site Web : aihelp.net

