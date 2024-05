Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

AFAS Software est une entreprise familiale néerlandaise qui développe des produits logiciels pour les entreprises. Avec notre application, nous nous efforçons de réduire autant que possible le travail administratif ou de le rendre un peu moins ennuyeux là où nous le pouvons. Nous pensons que nos employés sont notre atout le plus précieux et leur objectif est de rendre nos 12 000 clients heureux. Une partie substantielle de nos bénéfices va directement à la Fondation AFAS à travers laquelle nous voulons aider les autres à réaliser leurs rêves. Nous croyons aux projets qui ont un grand impact sur la vie des gens et qui incitent les autres à participer également. En bref, la Fondation AFAS s'efforce d'atteindre la durabilité, la qualité, le respect et la transparence.

Site Web : afas.com

