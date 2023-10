AddThis est un service de bookmarking social qui peut être intégré à un site Web à l'aide d'un widget Web. Une fois le widget ajouté, les visiteurs du site Web peuvent ajouter ou partager un élément à l'aide de divers services, tels que Facebook, MySpace, Google Bookmarks, Pinterest et Twitter. Le site atteint 1,9 milliard de visiteurs uniques par mois et est utilisé par plus de 15 millions d'éditeurs Web. Le service était exploité par des sociétés telles que AddThis, Inc., AddThis, LLC et Clearspring Technologies, Inc. jusqu'à l'acquisition de la société par Oracle Corporation le 5 janvier 2016.

Site Web : addthis.com

