Alternatives - Ableton

Narration Box

narrationbox.com

Narration Box est une société de synthèse vocale et de voix off basée sur l'IA proposant plus de 700 narrateurs IA capables de parler dans plus de 140 langues locales et hyper-locales. Beaucoup de ces narrateurs IA sont conscients du contexte, ce qui leur permet de développer des voix contextuelles ...