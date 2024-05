Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Aakash Educational Services Limited (AESL) est une société leader de préparation aux tests en Inde avec un solide héritage de plus de 35 ans, qui fournit des services complets de préparation aux tests pour les étudiants se préparant aux examens d'entrée en médecine (NEET) et en ingénierie (JEE), à l'école/au conseil. Examens et concours tels que NTSE, KVPY et Olympiades.

Site Web : aakash.ac.in

