三五互联 (35.com) est une plateforme de commerce électronique complète qui offre une variété de services et de solutions basés sur le cloud pour les petites et moyennes entreprises (PME) en Chine. Les principaux services et solutions proposés par 三五互联 comprennent : * Enregistrement de nom de domaine * Hébergement de messagerie d'entreprise * Hébergement cloud * Certificats de sécurité SSL * Services de marketing et de promotion en ligne La plateforme propose également les solutions suivantes pour les entreprises : * Transformation numérique pour les PME * Migration cloud à 0 yuan * Système d'entreprise OA (bureautique) * Hébergement virtuel * Services d'optimisation des moteurs de recherche (SEO) * Outils de communication et de collaboration d'entreprise *Solutions de sécurité réseau * Solutions bureautiques basées sur le cloud *Services de marketing et de promotion En plus de ces services de base, 三五互联 propose également une gamme de fonctionnalités et de ressources de support, telles que : * Méthodes de payement *Centre de documentation * Services de dépôt ICP (备案) * Profil de l'entreprise et informations sur la culture * Nouvelles et mises à jour * Support client et coordonnées En tant que plateforme cloud intégrée, 三五互联 vise à aider les PME chinoises dans leur transformation numérique et à leur fournir une suite complète d'outils et de solutions basés sur le cloud pour améliorer leurs opérations commerciales, leur communication, leur marketing et leur sécurité.

Site Web : 35.com

