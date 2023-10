Talking Ben the Dog es un juego de simulación desarrollado por Outfit7 Limited. Utilice el reproductor de aplicaciones BlueStacks para jugar el juego de Android Talking Ben the Dog en PC o Mac. Ben es un profesor de química jubilado que disfruta comer, beber y leer periódicos en su vida tranquila y cómoda. Tendrás que acosarlo el tiempo suficiente para que doble el periódico antes de responder. Luego podrás hablar con él, pincharle, hacerle cosquillas e incluso llamarle por teléfono. Ben, por otro lado, se pone tan contento como un perro una vez que lo llevas a su laboratorio. Allí podrás realizar experimentos de química combinando dos tubos de ensayo y observar los divertidos resultados. También existe el método escatológico de hacerle eructar, pero eso no le hará renunciar a su revista. Una vez que le quites el periódico, incluso repetirá todo lo que digas con su voz de perro. Juegue Talking Ben the Dog en una PC o en un navegador web móvil. Comience a jugar juegos en línea gratis en now.gg.

