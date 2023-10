Cada conjetura debe ser una palabra. Semantle le dirá qué tan semánticamente similar cree que es su palabra con la palabra secreta. A diferencia de ese otro juego de palabras, no se trata de la ortografía; se trata del significado. El valor de similitud proviene de Word2vec. La similitud más alta posible es 100 (lo que indica que las palabras son idénticas y has ganado). El más bajo en teoría es -100, pero en la práctica ronda los -34. Por "semánticamente similar" me refiero a "usado en el contexto de palabras similares, en una base de datos de artículos de noticias". Las palabras secretas pueden ser cualquier parte del discurso, pero siempre serán palabras únicas. Es tentador pensar sólo en sustantivos, ya que así es como funcionan los juegos semánticos normales de adivinar palabras. ¡No te dejes atrapar en la trampa! Dado que nuestro conjunto de datos de Word2vec contiene algunos nombres propios, las conjeturas distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Pero eliminé todas las palabras excepto las minúsculas del conjunto de palabras secretas, y si tu palabra coincide con la palabra secreta excepto por mayúsculas y minúsculas, ganas de todos modos. Entonces, si quieres saber si la palabra se parece más a agradable o agradable, puedes preguntar sobre ambas. El indicador "Acercándose" le indica qué tan cerca está: si su palabra es una de las 1000 palabras normales más cercanas a la palabra objetivo, se le dará la clasificación (1000 es la palabra objetivo en sí). Si tu palabra no es una de las 1000 más cercanas, estás "frío". (Por palabras "normales" me refiero a palabras sin mayúscula que aparecen en una lista muy grande de palabras en inglés; hay muchas palabras en mayúscula, mal escritas u oscuras que pueden estar cerca pero que no obtendrán una clasificación. Esas se obtienen marcado con "????"). Necesitará más de seis conjeturas. Probablemente necesitarás docenas de conjeturas. Hay una palabra nueva cada día, donde un día comienza a la medianoche UTC o a las 19:00 tu hora.

Sitio web: semantle.com

